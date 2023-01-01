Олег Антонов Обанкротившийся Трест № 14 снизил цены на недостроенные дома в Пермском округе Торги назначены на 19 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым 8 апреля снова выставлены на торги недостроенные жилые дома вместе с земельными участками, а также коммунальные сети в Пермском муниципальном округе. Суммарная стоимость активов — более 222 млн руб. (на торгах в марте объекты выставлялись за 247,1 млн руб.).

В частности, в п. Горном продаются три незавершённых дома по ул. Конников и восемь земельных участков. Стоимость лота 98,4 млн руб. (ранее эти объекты оценивались в 109,4 млн руб.).

Во Фролах продаются два незавершённых объекта на ул. Радужной, начальная стоимость — 57,5 млн руб. (ранее — 63,8 млн руб.).

В Песьянке на ул. Центральной за 56,6 и 62,9 млн руб. продаются два долгостроя и пять участков (ранее — 62,9 млн).

Кроме того, на торги выставлена сеть водопровода и канализации во Фролах за 9,7 млн руб. (10,9 млн руб.).

Форма подачи предложения о цене — открытая. Дата и время торгов — 19 мая 2023 года в 12:00.

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