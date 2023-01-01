Долгострои в Песьянке и Горном выставили на торги в виде публичного предложения Они начнутся 26 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсным управляющим ПАО «Трест № 14» Олегом Касьяновым выставлены на торги в виде публичного предложения недостроенные жилые дома вместе с земельными участками в Пермском муниципальном округе. Повторные торги в форме аукциона по продаже данного имущества от 19 мая были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

На торги одним лотом выставляются восемь земельных участков и три незавершённых дома по ул. Конников в п. Горном. Начальная стоимость — 98,4 млн руб. А в Песьянке на ул. Центральной другим лотом продаются два долгостроя и пять участков. Начальная стоимость — 56,6 млн руб.

Торги в виде публичного предложения стартуют 26 июня.

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения при проведении торгов посредством публичного предложения, составляет семь дней. Величина снижения — 10%. Минимальная цена предложения, по которым могут быть проданы лоты, — 50% от начальной стоимости.

Ранее сообщалось, что «Трест №14» продал два недостроенных жилых дома в Пермском округе за 60 млн руб.

Напомним, имущество реализуется в рамках конкурсного производства строительной организации ПАО «Строительно-монтажный трест № 14». Дело в Арбитражном суде было открыто из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб.





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