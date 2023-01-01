В Пермском крае вынесен приговор местному жителю, подбросившему учительнице полено за взрывчаткой Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Чайковском городском суде вынесен приговор 54-летнему Виктору Мерзлякову, который подбросил учительнице из с. Уральское полено со взрывчатым веществом. Мужчину приговорили к трём годам лишения свободы условно. Об этом сообщает properm.ru.

Виновный был задержан в мае. По версии следствия, таким образом Мерзляков хотел отомстить педагогу за то, что она якобы расстроила его семейную жизнь - поссорила его с бывшей женой.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась женщина, которая в полене длиной 75 см и высотой 10 см обнаружила бумажный цилиндр с какими-то гранулами диаметром 1,5 мм. По результатам экспертизы выяснилось, что это взрывчатка массой 45 г с бездымным порохом. Устройство должно было сработать в тот момент, когда женщина отправила бы полено в печь. Взрывом могло бы разнести полдома, полагают специалисты.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном изготовление взрывчатых веществ.

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