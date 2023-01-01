Елена Синица Учительница из Пермского края нашла взрывное устройство в бревне на своём огороде Заведено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае учительница нашла самодельное взрывное устройство (СВУ) в бревне на территории своего огорода. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

Поясняется, что в полене длиной 75 см и высотой 10 см было сделано углубление, в котором находился бумажный цилиндр, скреплённый металлическими скобками. Внутри были гранулы диаметром 1,5 мм, пишет телеграм-канал.

По результатам экспертизы выяснилось, что это взрывчатка массой 45 г с бездымным порохом. СВУ могло сработать в тот момент, когда женщина отправила бы полено в печь.

Заведено уголовное дело.

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