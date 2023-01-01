Под Краснокамском горит лес на площади 84 гектара Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По оперативным данным предварительная площадь пожара в Закамском лесничестве Краснокамского городского округа Прикамья увеличилась до 84 га. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что на утро 31 июля площадь пожара составляла 40 га. Очаг возгорания в лесу обнаружили 29 июля в 18 часов 20 минут, тогда площадь пожара не превышала 1,9 га.

На месте ЧП работают 132 человека и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России и лесопожарных формирований минприроды Пермского края. Тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки.

Подчёркивается, что угрозы населённым пунктам нет. В результате пожара ни один человек не пострадал.

МЧС России по Пермскому краю

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