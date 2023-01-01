В Гремячинске Пермского края похоронили погибшего на СВО Дениса Нуреева
Военнослужащий посмертно был награждён Орденом мужества
В Гремячинске Пермского края 31 июля с воинскими почестями похоронили погибшего на специальной военной операции Дениса Нуреева. Об этом сообщил глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин. От имени властей он выразил соболезнования семье: «Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!».
Проводить в последний путь Дениса пришли его друзья, близкие и просто жители города. Указом президента Российской Федерации Денис Нуреев посмертно награждён Орденом мужества.
Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Иван Сидоров.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.