В Гремячинске Пермского края похоронили погибшего на СВО Дениса Нуреева Военнослужащий посмертно был награждён Орденом мужества Поделиться Твитнуть

Денис Нуреев / фото: vk.com/nvlazeikin

В Гремячинске Пермского края 31 июля с воинскими почестями похоронили погибшего на специальной военной операции Дениса Нуреева. Об этом сообщил глава администрации Губахинского муниципального округа Николай Лазейкин. От имени властей он выразил соболезнования семье: «Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память!».

Проводить в последний путь Дениса пришли его друзья, близкие и просто жители города. Указом президента Российской Федерации Денис Нуреев посмертно награждён Орденом мужества.

Ранее сообщалось, что в ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Иван Сидоров.

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