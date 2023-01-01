В ходе спецоперации погиб уроженец Березников Иван Сидоров Поделиться Твитнуть

Иван Сидоров

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Пермского края Иван Сидоров. Об этом сообщили в городской администрации.

Власти выразили соболезнования близким Ивана: «Смерть родного человека — это большое горе и испытание. Разделяем скорбь и невосполнимую утрату вместе с родными и близкими. В нашей памяти он навсегда останется героем».

В администрации добавили, что военнослужащий был удостоен высокой воинской награды.

Ранее сообщалось, что в спецоперации на Украине погиб 32-летний морской пехотинец из Пермского края Артём Свитек.

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