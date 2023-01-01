В спецоперации на Украине погиб 32-летний доброволец из Пермского края Артём Свитек Поделиться Твитнуть

Артём Свитек / фото: vk.com/siva_official

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб 32-летний Артём Свитек. «Погиб наш земляк», — сообщили в администрации Сивинского округа Прикамья и выразили соболезнования семье и близким погибшего.

Отмечается, что Артём ушёл на СВО добровольцем в конце декабря прошлого года. Похороны военнослужащего состоятся в Перми. Прикамец служил в морской пехоте и погиб 30 июня при выполнении боевых задач, отмечает «Рифей».

Ранее сообщалось, что на Украине 12 июля погиб 41-летний житель Добрянского городского округа Сергей Ашмарин. Он был мобилизован осенью прошлого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.