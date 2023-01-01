В СВО погиб мобилизованный житель Добрянского округа Прикамья Сергею Ашмарину был 41 год Поделиться Твитнуть

Сергей Ашмарин / фото: vk.com/dobr_okrug

В ходе специальной военной операции на Украине 12 июля погиб 41-летний житель Добрянского городского округа Пермского края Сергей Ашмарин. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

Сергей родился в с. Кривое в декабре 1981 года, жил в п. Полазна, учился в Полазненской школе № 1. В 2000-2002 годах проходил службу в армии на Сахалине. Дослужился до заместителя командира миномётного взвода.

В сентябре 2022 года был призван на СВО в рамках частичной мобилизации. В зоне боевых действий стал санитарным инструктором мотострелкового батальона.

Прощание с Сергеем Николаевичем состоится 26 июля с 11.30 во Дворце культуры и спорта им. Черкасова.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб мобилизованный житель села Кочёво Николай Чугайнов. Его убили 14 июля.

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