Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Николай Чугайнов Его похоронят на родине Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Кочёвского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель села Кочёво Николай Чугайнов. Его убили 14 июля. Об этом сообщает администрация Кочёвского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Николай Чугайнов родился в 1982 году. Его призвали на спецоперацию по мобилизации 26 сентября прошлого года.

О том, где и при каких обстоятельствах он погиб, чиновники не уточнили. О дате похорон власти сообщат дополнительно.

Администрация Кочёвского муниципального округа принесла соболезнования родным и близким погибшего. Отдельно выразил соболезнования родственникам и глава округа Александр Юркин на своей странице ВКонтакте.

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