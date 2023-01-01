Максим Артамонов
В спецоперации погиб военнослужащий из Пермского края Николай Чугайнов
Его похоронят на родине
В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб житель села Кочёво Николай Чугайнов. Его убили 14 июля. Об этом сообщает администрация Кочёвского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.
Николай Чугайнов родился в 1982 году. Его призвали на спецоперацию по мобилизации 26 сентября прошлого года.
О том, где и при каких обстоятельствах он погиб, чиновники не уточнили. О дате похорон власти сообщат дополнительно.
Администрация Кочёвского муниципального округа принесла соболезнования родным и близким погибшего. Отдельно выразил соболезнования родственникам и глава округа Александр Юркин на своей странице ВКонтакте.
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