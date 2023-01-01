В Перми приземлился самолёт, который выполнял рейс по маршруту Сочи—Киров Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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В воскресенье, 30 июля, в 20:30 (прм) в пермском аэропорту приземлился Boeing-737 авиакомпании «Победа», который выполнял рейс DP347 (Сочи—Киров). Информация об этом появилась на сайте международного аэропорта Пермь.

Как сообщает 59.ru со ссылкой на портал «Флайтрадар», самолёт в 17:38 (мск) пытался приземлиться в Кирове, но резко изменил курс и через 50 мин. совершил посадку в Большом Савино.

Спустя час самолёт вылетел из Перми в Киров и, сделав несколько кругов, совершил посадку в кировском аэропорту Победилово.

В пресс-службе авиакомпании пока не ответили на запрос о причинах посадки самолёта в Перми. Возможно, решение было принято из-за метеоусловий. По данным синоптиков, 30 июля атмосферный фронт принёс в Кировскую область и Удмуртию сильные дожди с градом. Сегодня фронт добрался до Пермского края.

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