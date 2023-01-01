Максим Артамонов Для жителей аварийного дома на Компросе, 94 в Перми организован пункт приёма Он будет работать два раза в неделю по четыре часа Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Чиновники администрации Перми сообщают, что для жителей аварийного дома на Комсомольском проспекте, 94 создан пункт приёма в пешей доступности по вопросом предоставления альтернативного жилья.

Консультации по переселению в маневренный фонд будут проводиться в общественном центре «Центральный» по улице Соловьёва, 1.

Пункт приёма будет работать по вторникам и четвергам с 14:00 до 18:00. Жители смогут получить консультацию по вопросам предоставления маневренного фонда и предоставить необходимый пакет документов.

В другое время и выходные дни жильцы могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Перми по телефону: 112. Также можно обратиться в городское управление жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18. Приём ведётся ежедневно с 09:00 до 18:00, по пятницам с 09:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48, получить консультации можно по телефону: 210-18-06.

Ранее «Новый компаньон» писал, что решением комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС с 27 июля в отношении дома по Компросу, 94 вводится режим повышенной готовности. Он предполагает дополнительные меры по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

Жители подъездов № 1 и 2, находящихся в плохом состоянии, могут обратиться к властям за временным размещением в маневренном фонде, либо просто покинуть свои квартиры на время обследования.

На этой неделе следком по региону начал доследственную проверку по факту возможного нарушения прав жильцов этого дома.

Напомним, дом был построен в 1934 году из шлакоблоков, в 2022-м чиновники признали его аварийным. Сейчас в здании живут около 160 человек. Первые этажи заняты коммерческими организациями.

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