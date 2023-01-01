«Камтэкс-Химпром» передаст часть территории под строительство моста через Каму Участки выкупит РЖД за 42 млн рублей Поделиться Твитнуть

Совет директоров пермского АО «Камтэкс-Химпром» избрал председателя и предварительно одобрил соглашение об изъятии у предприятия земельных участков для государственных нужд. Решения приняты на заседании совета 27 июля.

Как следует из протокола, опубликованного на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс», председателем совета директоров АО единогласно (7 голосов «за») избрана Алла Архангельская.

Что касается второго вопроса, то соглашение об изъятии заключат три стороны. С одной — АО «Камтэкс-Химпром», ООО «Ростпласт» (ранее ООО «Роспласт»), АО «Пермские полиэфиры» (правообладатели), с другой — Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), с третьей — ОАО «РЖД». По договору правообладатели передадут Росжелдор принимает для государственных нужд земельные участки, а ОАО «РЖД» выплачивает владельцам возмещение за них.

Всего по соглашению изымаются два участка: первый площадью около 22 тыс. кв м на ул.Соликамской с разрешённым видом использования «железнодорожный транспорт»; второй площадью 289 кв. м относится к улично-дорожной сети.

Размер возмещения, выплачиваемого АО «Камтэкс-Химпром» за изъятие, может составить около 42 млн руб.

Земли изымаются для реализации проекта по строительству нового железнодорожного моста через Каму, который станет частью Северного железнодорожного обхода Перми.





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