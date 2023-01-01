В Пермском крае просят выбрать нового главного архитектора региона Должность вакантна с января 2023 года Поделиться Твитнуть

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза архитекторов России Виктор Воженников обратился с открытым письмом к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину. Он обеспокоен тем, что уже полгода должность главного архитектора региона остаётся вакантной, и даже не объявлена процедура выборов нового претендента. Документ опубликован на сайте организации.

«Необходимо отметить, что отсутствие специалиста на вышеуказанной должности не позволяет принимать важные для города и края решения в области градостроительства и архитектуры. Это может привести к многочисленным нарушениям законодательства и нового Генерального плана», — говорится в письме.

Виктор Воженников попросил в ближайшее же время организовать процедуру выборов специалиста на должность главного архитектора Прикамья.

Напомним, в ноябре 2021 года Артём Габдрахманов победил в конкурсе на должность главного регионального архитектора. Одновременно он занял должность замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона и покинул пост директора ГКУ «Институт регионального и городского планирования», которое возглавлял с 2019 года.

С 23 января 2023 года Габдрахманов стал министром строительства Пермского края, сменив на этом посту Андрея Колмогорова. После этого должность главного архитектора Прикамья стала вакантной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.