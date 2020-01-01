Эксперты высоко оценили введение в Пермском крае должности главного архитектора региона По их мнению, это открывает хорошие перспективы для улучшения качества жизни людей Поделиться Поделиться Твитнуть

В начале ноября в Перми состоялось заседание комиссии по подведению итогов конкурса на замещение вакантной должности главного архитектора Пермского края. Победителем был признан директор ГКУ Пермского края «Институт регионального и городского планирования» Артём Габдрахманов.

Напомним, конкурс был объявлен по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина после воссоздания по его инициативе регионального Градостроительного совета. Этот орган призван стать основным объединением, формирующим политику в строительной отрасли и сфере земельных отношений Пермского края как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. По словам главы региона, основой деятельности Градостроительного совета должно стать развитие строительной отрасли с целью создания максимально комфортных условий для жизни людей. Губернатор подчеркнул, что курировать это направление должен главный архитектор региона, он должен быть избран в конкурентной борьбе путём открытого конкурса.

«Потребность воссоздать Градостроительный совет Пермского края созрела давно. Он призван определять вектор развития градостроительной политики всего Пермского края. Совет должен стать единым центром принятия решений по реализации крупных инфраструктурных проектов региона и по ключевым градостроительным вопросам, связанным не только с краевым центром, но и с территориями Прикамья», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

На пост главного архитектора претендовали три кандидата: помимо Артёма Габдрахманова — доцент кафедры строительных технологий факультета землеустройства, кадастра и строительных технологий Пермского государственного аграрно-технологического университета Татьяна Строганова и архитектор Алексей Трубецкой.

Отбор кандидатур проходил в два этапа. Сначала участники прошли тестирование и представили конкурсные работы. Кандидаты должны были создать проект документа на тему «Программа по формированию вектора устойчивого развития в сфере градостроительства и архитектуры в муниципальных образованиях Пермского края».

Независимые эксперты отметили своевременность проведения конкурса и большие перспективы Артёма Габдрахманова на этой должности.

Так, по словам председателя Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований профессора Международной академии архитектуры Александры Кузьминой, проведение открытого конкурса на соискание должности главного архитектора региона — стратегически важный шаг в развитии градостроительства в территориях края и его столице. По её мнению, это открывает хорошие перспективы для улучшения качества жизни людей.

Александра Кузьмина отметила, что многие важные инструменты, которые сегодня специалисты предлагают использовать для улучшения качества городской среды (системный анализ, развитие туристических маршрутов и другие), на практике не очень хорошо соотносятся с возможностями территорий и субъектов. Использование этих составляющих предполагает существенные финансовые затраты, которых, как правило, не остаётся на создание комфортной городской среды и благоприятного архитектурного облика, потому что регионы в первую очередь вынуждены решать социальные вопросы, заниматься жизнеобеспечением.

«Главный архитектор региона — это в большой степени «архитектор чрезвычайных ситуаций», который должен оперативно решать внезапно возникающие вопросы. Для этого ему очень важно понимать, какими именно конкретными ресурсами он при этом может располагать. На мой взгляд, Артём Габдрахманов сможет быстрее других соискателей дать региону и территориям те ощутимые преобразования, которых ждут жители», — подчеркнула Александра Кузьмина.

Она также добавила, что в современных реалиях передача полномочий по территориальному планированию от муниципалитетов на региональный уровень позволяет более эффективно вести работу по развитию градостроительства в регионах.

По мнению генерального директора ООО «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, основная цель введения должности главного архитектора — это создание центра ответственности за будущий облик городов.

«Очень важно при строительстве объекта, особенно при изменениях параметров застройки, не только понимать, как это отразится на инфраструктуре и социальной нагрузке. Важно, что будет ответственный за то, как объект впишется в окружающую среду в настоящее время и на годы вперёд, — пояснил эксперт. — В крае этой должности не было уже очень долго. Поэтому первая задача на сегодня — выстроить систему, создать полное понимание того, кто такой главный архитектор, обозначить приоритетные направления работы. Построение структуры — важнейший этап, у каждого города края должен быть свой главный архитектор, важно, чтобы все они работали в рамках общей слаженной концепции, вектор которой как раз и должен задавать главный архитектор края».

Владислав Новинский, председатель правления городской общественной организации «Пермская организация Союза архитекторов», также отметил, что Прикамью необходим главный архитектор. По его словам, наличие этой должности сделает максимально прозрачными масштабные градостроительные проекты в крае, снимет множество вопросов, возникающих как у жителей региона, так и у профессионального сообщества.

«Очень правильно, на мой взгляд, что главный архитектор в соответствии с указом губернатора, и это отражено в должностном регламенте, находится в прямом подчинении у главы региона и имеет максимальные полномочия в градостроительной деятельности», — добавил Владислав Новинский.

Эксперт говорил об Артёме Габдрахманове как о профессионале с высоким уровнем компетенций и навыков, который неоднократно проявил себя в профессиональной сфере как хорошо организованный и подготовленный специалист.

«Все кандидаты, претендовавшие на данную должность, обладают достаточным опытом и знаниями. Взвешенная и поступательная концепция развития городов края позволила Артёму занять эту должность. Ждать быстрых изменений не стоит, они сейчас и не нужны. Нужен грамотный и целостный подход», — резюмировал Михаил Бесфамильный.





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