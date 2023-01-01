Алёна Бронникова Земельный участок под новый ТЦ у Красавинского моста в Перми реализуют на торгах 31 августа Он находится недалеко от территории, где будет располагаться будущий аквапарк Поделиться Твитнуть

Фото: схема в технической документации лота на сайте администрации города Перми

Администрация Перми вновь выставила на торги участок за Красавинским мостом по ул. Калинина, з/у 102а. Он располагается недалеко от территории, где планируется строительство аквапарка. По информации электронной торговой площадки, аукцион состоится 31 августа.

Мэрия реализует право заключения договора аренды земельного участка площадью 3 тыс. кв. м для строительства объектов торговли (торговых центров, торгово-развлекательных центров или комплексов). Договор будет заключён на 5,6 лет. Предельная высота здания — четыре этажа.

Начальная стоимость ежегодной арендной платы составляет 2,2 млн руб. Кроме того, 31 августа на торгах будут представлены ещё два лота на право заключения аренды: по ул. Чистопольской, з/у 31д для строительства магазина и по ул. Грибоедова, з/у 154 для строительства блокированного жилого дома.

Ранее участок по ул. Калинина, 102а планировалось реализовать в марте, однако администрация города сняла его с торгов. Сейчас в документацию внесли дополнительный пункт об обязательном согласовании колерного паспорта будущего здания.





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