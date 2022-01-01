В Перми на январских торгах разыграют 10 земельных участков под жилые дома и магазины Общая площадь участков составляет 28,3 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

На торги 19 и 26 января за право заключения договоров аренды в Перми выставлено 10 земельных участков общей площадью 28,3 тыс. кв. м, об этом сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми

Два участка по адресам ул.Фрезеровщиков, 34а и ул.Белозёрской, 30а предназначены для строительства многоквартирных жилых домов. На первом участке допустимо строительство жилья высотой до 6 этажей. Начальная цена — 47,3 млн руб., срок аренды — 10 лет и 8 месяцев. На втором можно возвести 10-этажный жилой дом. Начальная цена — 2,9 млн руб, срок аренды — 5,5 лет.

Ещё шесть участков (в микрорайоне Новобродовский, а также в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми) предназначены для ИЖС.

На двух участка земли может появиться коммерческая недвижимость. Так, на ул.Калинина, 102а предлагается возвести торгово-развлекательный центр, а на ул. Маяковского, 8а — магазин.

Подробная информация об аукционах и земельных участках опубликована на сайте администрации Перми в разделе «Торговая площадка».

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