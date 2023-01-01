Максим Артамонов Министр экономики Прикамья Эдуард Соснин провёл переговоры с администрацией Перми Глава минэка считается основным кандидатом на пост мэра Поделиться Твитнуть

Министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин встретился с руководством мэрии Перми, чтобы обсудить перспективы формирования бюджета на 2024 год. Об этом сообщает «Комммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, чиновник встречался с врио главы перми Ольгой Андриановой и первым замглавы Перми Эдуардом Хайруллиным В частности, на встрече стороны обсудили вопросы по реализации проекта крематория.

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Напомним, в июне этого года, когда стало известно о предстоящей отставке Алексея Дёмкина с поста мэра Перми, Эдуард Соснин назывался основным кандидатом на это место. Также источники во властных кругах среди возможных претендентов называли министра социального развития Прикамья Павла Фокина, председателя инфраструктурного комитета Заксобрания Павел Черепанов и других .

Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать с 4 июля по 3 августа. Эдуард Соснин пока не подавал документы.

Сам конкурс состоится 17 августа. Председателем комиссии по отбору на пост мэра стал Леонид Политов.

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