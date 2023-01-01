Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На Всероссийскую спартакиаду трудящихся в Перми ждут более 630 участников Соревнования пройдут 17 -21 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства 26 июля министр спорта Пермского края Татьяна Чеснокова рассказала, какие спортивные события пройдут в рамках празднования 300-летия Перми в августе.

Месяц начнётся в баскетбола: на площадке УДС «Молот» в товарищеских матчах встретятся сборные команды России и Ирана. Это, по словам Татьяны Чесноковой, будет первое крупное международное спортивное событие этого года в Перми. Матчи пройдут 7 и 9 августа, ожидается присутствие более 7 тыс. зрителей.

День физкультурника 12 августа пермяки будут отмечать на конноспортивном комплексе в п. Ферма. Здесь пройдёт экстремальный забег «Родео 59», ожидается до 500 участников и более 1500 зрителей.

В этот же день на лыжной базе «Южный» пройдёт традиционный инклюзивный забег «Дух леса». По словам Татьяны Чесноковой, это событие, которое состоится уже в седьмой раз, становится всё более популярным, количество участников непрерывно растёт. В этом году планируется участие 130 спортсменов-любителей, из них более половины — люди с ограниченными возможностями здоровья. Планируются забеги на три дистанции: 1, 2 и 3 км.

Наиболее массовое спортивное событие августа и всего лета — VII Всероссийская спартакиада трудящихся, которая пройдёт 17-21 августа на нескольких площадках. Состоятся соревнования по 10 видам спорта. Заявки на участие уже подали спортсмены из 23 российских регионов, но, по словам Татьяны Чесноковой, их будет больше. Общее ожидаемое число участников — более 630 чел. Шансы Пермского края на победы министр спорта оценивает как высокие.

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