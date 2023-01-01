Сборная России по баскетболу проведёт в Перми товарищеские матчи с командой Ирана Они пройдут в УДС «Молот» 7 и 9 августа Поделиться Твитнуть

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Сборная России по баскетболу 7 и 9 августа проведёт в пермском УДС «Молот» товарищеские матчи с национальной командой Ирана. Об этом сообщили в минспорта региона. Отмечается, что это будет первая международная игра россиян за последние полтора года.

Предыдущий матч на международном уровне российская сборная провела 24 февраля 2022 года также в Перми. Она обыграла Нидерланды с разницей в 13 очков.

Напомним, 3 августа в Пермь прилетает сборная России в составе 18 игроков и тренерского штаба под руководством Зорана Лукича. Баскетболисты проведут в краевом центре сбор с 4 по 10 августа. Соперник россиян по товарищеским матчам ранее не сообщался.

В ближайшее время начнётся продажа билетов, а также можно купить абонемент на обе встречи.

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