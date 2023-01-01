Сборная России по баскетболу проведёт в Перми тренировки с 4 по 10 августа 

Возможно пройдут товарищеские матчи

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сборная России по баскетболу обыграла сборную Нидерландов в Перми 24 февраля

  news.myseldon.com

Сбор мужской национальной сборной команды России по баскетболу запланирован на вторую половину лета. Сначала подготовка спортсменов пройдёт с 23 июля по 3 августа в Москве, а с 4 по 10 августа команда проведёт в Перми. Об этом сообщается на сайте сборной.

Всего на сбор вызвали 24 игрока. Среди них — один представитель команды «Парма-Пари» из Перми 22-летний Данила Походяев (204 см).

Вместе с командой на сборе будут работать главный тренер Зоран Лукич.

В рамках сборов рассматривается возможность проведения товарищеских матчей. Даты и соперники будут определены позже. 

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