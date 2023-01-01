Алёна Бронникова Пермская управляющая компания «Алендвик» в июле сменила генерального директора Вместо Александра Никифорова на должность назначена Елена Юнко Поделиться Твитнуть

Учредитель пермской группы компаний «Алендвик» (ГК «Алендвик») Александр Никифоров покинул пост генерального директора УК «Алендвик». Согласно данным сайта checko.ru, на его место 11 июля 2023 года назначена директор ГК Елена Юнко.

ГК «Алендвик» начала свою историю в Перми, в 1993 году. Основной вид деятельности – сетевой бизнес в сегменте кафе быстрого обслуживания. Имеет в управлении такие бренды, как Chicken, «Пельмешки Да Вареники», Viva la Pizza, «Баскин Роббинс» (сменил название в 2023 году на BRandICE), и др.

Основатель компании – Александр Никифоров является учредителем 40 организаций, среди которых ООО «Цыплята по-английски» и ООО «Вкус странствий». Кроме того, руководит АО «Фото Мир», открывшим в 1996 году первый магазин на ул. Ленина «Кодак Фотомир».

В июне «Новый компаньон» рассказывал об открытии кафе Chicken на Комсомольском проспекте, 31а в новом формате. В целом по сети кафе «Алендвик» в 2022 году по отношению к 2021-ому чистая прибыль увеличилась более чем на 10%. Посещаемость сети кафе в первом квартале текущего года выросла на 18% по отношению к показателю прошлого года.









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