Елена Синица Сеть кафе «Баскин Роббинс» продолжит работать в Перми под новым названием Менять вывески начнут 20 января Поделиться Твитнуть

Сеть кафе «Баскин Роббинс» изменит своё название и оформление. В ГК «Алендвик» (владелец франшизы) рассказали, что мороженое будет продаваться под новой маркой — BRandICE.

Как сообщает «Эхо Перми», смена вывесок в Перми начнётся с 20 января. При этом планируется изменить цвет товарного знака. Однако цветовая гамма будет схожа с нынешней, уточнили в компании.





По данным 2ГИС, в Перми работает три кафе «Баскин Робинс»: по ул. Мира, 41/1, по Комсомольскому проспекту, 7 и по ул. Революции, 13.

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