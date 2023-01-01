В Перми открылось второе кафе Chicken NEW Реконцепцию прошло заведение у Октябрьской площади Поделиться Твитнуть

В Перми на Комсомольском проспекте, 31а открылось кафе Chicken NEW. Это уже второе заведение фастфуда компании «Алендвик» в формате. Об этом сообщили в пресс-службе сети, добавив, что первым обновлённым кафе в Перми стал Chicken на Компросе, 11.

Одно из главных отличий кафе после реконцепции — подача блюд в многоразовой посуде, рассказала директор сети кафе группы компаний «Алендвик» Елена Юнко: «Для удобства гостям предлагают перчатки для гамбургеров. В одноразовую посуду блюда сервируют только при заказе с собой».

Меню кафе Chicken NEW, помимо традиционных позиций, включает новую линейку крафтовых блюд, таких как тортилья с лососем, бургер с креветкой и тёмным мясом бедра цыпленка, пицца «4 сыра», авторские десерты, коктейли, смузи и пр.

В руководстве «Алендвика» подчёркивают, что не планируют реконцепцию всех кафе Chicken. В формате NEW будут работать только два из 41 кафе сети.

Также в кафе на Комсомольском проспекте, 31а в ближайшее время в полную силу начнут работать кофейня Good News и Креп&Суп, которое специализируется на французских блинчиках с сырной корочкой и разными начинками, а также на густых супах в хлебе. В настоящее время в заведениях ведётся установка и наладка оборудования. Ранее здесь уже находились кафе «Алендвика», но они закрылись во время пандемии.

В целом по сети кафе «Алендвик» в 2022 году по отношению к 2021-му чистая прибыль увеличилась более чем на 10%. Посещаемость сети кафе «Алендвика» в первом квартале текущего года выросла на 18% по отношению к показателю прошлого года.





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