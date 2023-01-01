Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В августе в Пермском крае откроются ещё 30 социальных кинозалов
На заседании регионального правительства 26 июля обсудили развитие системы социальных кинозалов в Пермском крае. Как напомнила министр культуры Прикамья Алла Платонова, проект «Социальный кинозал» реализуется в регионе с 2019 года. Его цель – обеспечение равного доступа к культурным ценностям вне зависимости от места проживания. Этой же цели служит система виртуальных концертных залов.
Алла Платонова подчеркнула, что «социальный кинозал» – это
не просто культурная услуга, но особая социальная технология, технология
общения с жителями небольших населённых пунктов с помощью кинопоказов и
обсуждений фильмов. Результат – позитивные социальные изменения: уменьшение
оттока населения, повышение культурного уровня и инициативности жителей,
улучшение качества жизни. Особая задача – воспитание и социализация
подрастающего поколения.
Социальные кинозалы открываются в городах и сёлах с
населением от 500 до 50 тыс. чел., приоритет отдаётся тем населённым
пунктам, в которых нет коммерческих кинозалов.
В настоящее время проект уже достаточно раскручен,
происходит его отладка и совершенствование: создание ассоциации социальных
кинозалов, получение образовательной лицензии. По словам министра культуры Пермского края, проект вплотную подошёл к монетизации благодаря участию в программе «Пушкинская
карта». Для работников сети проводится специализированный фестиваль – семинар
«Кинорека».
В настоящий момент в Пермском крае действует 161 социальный кинозал,
в них работают 183 подготовленных модератора.
В августе 2023 года откроется 30 новых социальных кинозалов.
Продолжается конкурс на 2024 год, когда планируется открытие
ещё 15 социальных кинозалов. До 28 июля заявки от учреждений принимаются в «Пермской
синематеке», которая обеспечивает победителей конкурса оборудованием и готовит
модераторов.
В социальных кинозалах проходят кинопоказы с последующим
обсуждением фильма, медиаобразовательные занятия, работают киноклубы,
любительские киностудии, проводятся методические семинары и другие формы занятий.
В репертуаре социальных кинозалов документальное кино составляет
15%, научно-популярное кино — 3%, анимация — 50%, игровое кино — 32%. Проходят показы
в рамках кинофестивалей «Флаэртиана», «Лампа», Future.Doc и др.
Алла Платонова сообщила, что на форуме регионального
кинематографа «Новый вектор», который прошёл 28 июня – 1 июля в
Калининграде, «Пермская синематека» была признана лидером в создании сети
социальных кинозалов в России. Регионам-участникам форума рекомендовано
инициировать создание системы обучения модераторов муниципальных и сельских
кинозалов на базе опыта «Пермской синематеки».
По сообщению ТАСС от 30 мая нынешнего года, президент РФ
поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых
городах и сёлах.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил более
подробно обсудить работу социальных кинозалов и подумать о развитии сети на
ближайшем «системном часе».
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