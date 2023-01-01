Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В августе в Пермском крае откроются ещё 30 социальных кинозалов Поделиться Твитнуть

На заседании регионального правительства 26 июля обсудили развитие системы социальных кинозалов в Пермском крае. Как напомнила министр культуры Прикамья Алла Платонова, проект «Социальный кинозал» реализуется в регионе с 2019 года. Его цель – обеспечение равного доступа к культурным ценностям вне зависимости от места проживания. Этой же цели служит система виртуальных концертных залов.

Алла Платонова подчеркнула, что «социальный кинозал» – это не просто культурная услуга, но особая социальная технология, технология общения с жителями небольших населённых пунктов с помощью кинопоказов и обсуждений фильмов. Результат – позитивные социальные изменения: уменьшение оттока населения, повышение культурного уровня и инициативности жителей, улучшение качества жизни. Особая задача – воспитание и социализация подрастающего поколения.

Социальные кинозалы открываются в городах и сёлах с населением от 500 до 50 тыс. чел., приоритет отдаётся тем населённым пунктам, в которых нет коммерческих кинозалов.

В настоящее время проект уже достаточно раскручен, происходит его отладка и совершенствование: создание ассоциации социальных кинозалов, получение образовательной лицензии. По словам министра культуры Пермского края, проект вплотную подошёл к монетизации благодаря участию в программе «Пушкинская карта». Для работников сети проводится специализированный фестиваль – семинар «Кинорека».

В настоящий момент в Пермском крае действует 161 социальный кинозал, в них работают 183 подготовленных модератора.

В августе 2023 года откроется 30 новых социальных кинозалов.

Продолжается конкурс на 2024 год, когда планируется открытие ещё 15 социальных кинозалов. До 28 июля заявки от учреждений принимаются в «Пермской синематеке», которая обеспечивает победителей конкурса оборудованием и готовит модераторов.

В социальных кинозалах проходят кинопоказы с последующим обсуждением фильма, медиаобразовательные занятия, работают киноклубы, любительские киностудии, проводятся методические семинары и другие формы занятий.

В репертуаре социальных кинозалов документальное кино составляет 15%, научно-популярное кино — 3%, анимация — 50%, игровое кино — 32%. Проходят показы в рамках кинофестивалей «Флаэртиана», «Лампа», Future.Doc и др.

Алла Платонова сообщила, что на форуме регионального кинематографа «Новый вектор», который прошёл 28 июня – 1 июля в Калининграде, «Пермская синематека» была признана лидером в создании сети социальных кинозалов в России. Регионам-участникам форума рекомендовано инициировать создание системы обучения модераторов муниципальных и сельских кинозалов на базе опыта «Пермской синематеки».

По сообщению ТАСС от 30 мая нынешнего года, президент РФ поддержал идею оснащения кинозалами около 20 тыс. домов культуры в малых городах и сёлах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил более подробно обсудить работу социальных кинозалов и подумать о развитии сети на ближайшем «системном часе».

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