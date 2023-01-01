Алёна Бронникова В Перми утвердили проект планировки территории под строительство второго корпуса школы № 9 Здание будет рассчитано на 500 дополнительных мест Поделиться Твитнуть

Фото: из проекта планировки территории, сайт Минимущества Пермского края

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья утвердило проект планировки территории, ограниченной улицами Краснова, Революции и Комсомольским проспектом, а также зданиями по ул. Краснова, 1 и 1б в центре Перми. Соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства.

На земельном участке площадью 11 тыс. кв. м планируется построить второй корпус школы № 9 на 500 дополнительных мест. Вместимость будет уточняться при архитектурно-строительном проектировании. Сроки возведения в мэрии называли с 2024 по 2026 год.

В июне проект проходил общественные слушания. Пристройку планируется разместить вдоль ул. Революции, за существующим четырёхэтажным зданием. Решение о строительстве дополнительного корпуса было принято в связи с переукомплектованностью школы. Намерения власти озвучивали ещё в марте 2022 года.





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