Мария Сыропятова У школы №9 в Перми может появиться новый пристрой Строительство запланировано на 2025–2030 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

школа №9 / фото: новости-школ.рф

Для физико-математической школы №9 в Перми планируется возвести новый пристрой. Об этом на заседании краевого правительства рассказала министр образования Раиса Кассина.

Проект был упомянут среди тех, которые могут быть реализованы в районах с активной застройкой территории в 2025—2030 годах.

Напомним, что в Перми на ул. Уральской, 110 будет возведён новый корпус школы №146. При этом планируется полностью снести здания и восстановить внешний облик объекта из новых материалов.

Также планируется возведение новой школы в районе ДКЖ, новых корпусов школ на Вышке-2 и школы «Траектория» на ул. Соломина.

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