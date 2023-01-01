Алёна Бронникова Проект строительства нового корпуса школы № 9 в Перми представят на общественных слушаниях Вместимость учебного корпуса будет рассчитана на 500 мест Поделиться Твитнуть

Проект планировки территории

Администрация Перми

На территории в центре Перми, ограниченной улицами Краснова, Революции и Комсомольским проспектом, а также зданиями по ул. Краснова, 1 и 1б, планируется построить новый учебный корпус школы № 9. Как рассказали «Новому компаньону» в мэрии, проект планируется реализовать с 2024 по 2026 год.

Проект планировки территории представят на общественных слушаниях в администрации Свердловского района с 6 по 14 июня. Пристройку к существующему зданию планируется разместить вдоль ул. Революции. Решение о строительстве дополнительного здания было принято в связи с переукомплектованностью школы. Так, действующий корпус рассчитан на 587 чел., а его фактическая наполняемость — 973 чел. Предельная высота здания в этом районе застройки допускается до 18,5 м.

«В соответствии с Генеральным планом Перми, документацией по планировке территории предусмотрено строительство учебного корпуса МАОУ «СОШ № 9» вместимостью 500 мест. Вместимость уточняется при архитектурно-строительном проектировании. Площадь земельного участка под существующим корпусом и под новый корпус — 16,9 тыс. кв. м», — сообщается в материалах проекта.

Напомним, информация о возведении пристройки к основному зданию физико-математической школы появилась в марте 2022 года. Министр образования Пермского края Раиса Кассина заявила о новом проекте на заседании правительства региона.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.