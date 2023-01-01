В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозах и тумане 26 июля Поделиться Твитнуть

В краевом управлении МЧС предупредили жителей Прикамья о возможном ухудшении погодных условий в среду, 26 июля. В регионе местами ожидаются грозы и туман.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений. Следует воздерживаться во время грозы от прогулок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

В целях безопасности следует отключить питание электрических приборов, закрыть форточки в окнах.

Ранее синоптики предупреждали, что 26-27 июля в Пермский край может прийти циклон из Беларуси, который принесёт с собой грозы со шквалами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.