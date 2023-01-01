К концу недели в Пермском крае температура поднимется выше +30 градусов До пятницы возможны дожди и грозы Поделиться Твитнуть

Последняя неделя июля в Пермском крае будет умеренно тёплой. Средняя температура воздуха ожидается на 1,5-2˚ выше нормы, при этом первая половина недели будет относительно прохладной, а вторая, особенно с пятницы до воскресенья, жаркой. Количество осадков ожидается около нормы. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В понедельник во второй половине дня на западе Пермского края ожидаются ливневые дожди и грозы, вечером осадки выпадут в центральных районах и в Перми. Температура воздуха днём составит +22…+25˚, в Перми +23…+25˚.

В ночь на вторник небольшие и умеренные дожди продолжатся, возможны грозы в центральных районах края. Днём грозы вероятны уже на востоке, а вечером они снова начнутся на западе. В Перми осадков не ожидается. Температура воздуха днём ожидается ночью +10…+15˚, а днём +19…+24˚.

В ночь на среду на всей территории края снова ожидаются дожди и грозовая активность. Днём осадки будут уже только на востоке края. Температура воздуха ночью +11…+16˚, днём +18…+23˚.

26-27 июля через Европейскую территорию России с высокой скоростью переместится частный циклон с Беларуси. Его траектория пока неопределённая. Пока прогнозируется, что Пермский край попадает в его тёплый сектор. Основные осадки ожидаются на севере и в центральных районах, вечером вероятны грозы со шквалами, а в Перми и на юге осадков не будет, при этом потеплеет до +29…+31˚.

С пятницы по воскресенье в Пермском крае ожидается малооблачная погода без осадков с температурой воздуха днём до +26…+31˚.

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