Максим Артамонов В Пермском крае вновь пытаются продать дом историка-краеведа Николая Рогова Здание построено в 1864 году в Ильинском Поделиться Твитнуть

Дом историка-краеведа Николая Рогова в Ильинском / Фото: Министерство имущества Пермского края

Объявлен аукцион на долгосрочную аренду уникального исторического объекта — дом историка-краеведа Николая Рогова, — который находится в п. Ильинский. Об этом сообщили в краевом минимуществе.

Передать уникальный исторический объект в долгосрочную аренду власти решили в конце прошлого года. С тех пор были организованы два аукциона, в апреле и мае, но оба признаны несостоявшимися.

На сегодняшний день это неиспользуемый объект культурного наследия, памятник градостроительства и архитектуры Пермского края регионального значения.

Срок аренды составляет 49 лет с даты заключения договора.

Начальная цена — 560 руб. в год. Задаток — 50 тыс. руб.

Арендатор должен провести необходимые ремонтные и реставрационные работы по восстановлению здания до 31 декабря 2027 года. После он сможет разместить в нём торговые и сувенирные лавки, кафе, центр досуга, мини-гостиницу или административные помещения.

Вместе со зданием на аукцион выставляется и земельный участок площадью 3160 кв. м.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 августа. Победителя аукциона определят 24 августа.

Дом Рогова — одноэтажное здание площадью 560 кв. м, построенное в 1864 году. В нём жил историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.