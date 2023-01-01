Алёна Бронникова В Ильинском выставлен на аукцион объект культурного наследия «Дом Рогова» Срок аренды составит 49 лет Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В п. Ильинском Пермского края объявлен аукцион на право аренды дома историка-краеведа Николая Рогова. Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона опубликовало информацию на сайте «ГИС Торги».

Одноэтажное здание находится по ул. 50 лет Октября, 88, является объектом культурного наследия — памятником регионального значения «Дом Н.А. Рогова». В данный момент оно не используется и находится в неудовлетворительном состоянии. Площадь составляет 560 кв. м. Водоснабжение, канализация и энергоснабжение отсутствуют, отопление печное, но находится в нерабочем состоянии.

Договор планируется заключить на 49 лет, начальная цена — всего 560 руб. в год, шаг аукциона — 28 руб. (5%). Привлечение арендатора позволит отреставрировать памятник архитектуры и приспособить его под современное использование. К аренде дома в пользование прилагается и земельный участок площадью 3160 кв. м.

«Цель использования — сохранение объекта культурного наследия в целях размещения торговых мест, общественного питания, помещений досугового назначения, административных помещений, мини-гостиницы, кафе и сувенирной лавки», — указано в документах конкурса.

Заявки принимаются до 9 июня в Перми на ул. Сибирской, 30а, аукцион пройдёт 20 июня. Как сообщает минимущества, ремонтные и реставрационные работы по восстановлению здания необходимо провести до 31 декабря 2027 года.

Ранее сообщалось, что в Мотовилихинском районе Перми в аренду сдаётся земельный участок за 38,08 руб. в год. Площадь его 639 кв. м. Аукцион состоится 22 июня.

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