Алёна Бронникова Власти Перми ищут арендатора земельного участка в Мотовилихе за 38 рублей в год Площадь участка 639 кв. м Поделиться Твитнуть

Торговая площадка муниципального имущества г. Перми

Администрация Перми 22 июня проведёт аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в Мотовилихинском районе по ул. Омской, з/у 11б. Согласно документации, размещённой на торговой площадке муниципального имущества, начальная цена аренды лота составляет 38,08 руб. в год.

Площадь 639 кв. м будет сдаваться в аренду сроком на 2 года 11 месяцев. На участке не разрешено строительство, он может быть использован только для благоустройства территории: устройства газонов, пешеходных дорожек и других элементов.

«Специалистом администрации района проведено визуальное обследование земельного участка по ул. Омской, 11, в ходе которого выявлено, что территория огорожена забором. На территории расположен навес, а также деревянная хозяйственная постройка», — сообщается в документах.

Указанные объекты включены в реестр самовольно установленных движимых объектов и подлежат демонтажу, которые будут снесены в порядке очерёдности. Если на момент аукциона постройки не будут демонтированы, арендатор должен будет сделать это сам, за собственные деньги или с привлечением средств без отнесения расходов на органы власти.

Кроме того, участок полностью расположен на приаэродромной территории аэропорта Большое Савино и частично в охранной зоне воздушных линий 0,4 кВт электрической подстанции «Балмошная». Поэтому при ведении работ необходимо учитывать правила размещения объектов в рамках этих зон и правил благоустройства территории Перми.

Всего в 2023 году власти Перми планируют реализовать на торгах 61 участок. Совокупная площадь проданных и сданных в аренду муниципальных земель составила 43 тыс. кв. м.





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