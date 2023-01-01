Алёна Бронникова В Перми на торги выставлено 19 земельных участков площадью более 8 га Всего в 2023 году планируется реализовать 61 участок Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Администрация Перми в мае выставила на торги 19 земельных участков площадью 8,5 га. Руководитель департамента земельных отношений Лариса Пьянкова на заседании инвесткомитета городской думы сообщила, что аукционы будут проходить в электронной форме с 18 мая.

На торгах реализуется участок в 1,4 га под строительство многоквартирного дома (МКД) по ул. Белозёрской, 10а. Ожидается, что доход от оплаты за его аренду составит 15,9 млн руб. Ещё восемь участков общей площадью 1 га выставлены на торги под строительство ИЖС, ожидаемый доход — 3,6 млн руб. Остальные 10 участков предназначены для иных целей, их площадь составила 6,1 га, доход от них ожидается в размере 26 млн руб.

«К вовлечению в рыночный оборот в 2023 году планируется 61 земельный участок. Из них 11 — для МКД, 40 —для ИЖС и 10— для реализации коммерческой деятельности. На 15 мая 2023 года посредством аукционов вовлечено 26 земельных участков, в аренду — 24, из них три — для МКД, 18 — для ИЖС, ещё три — для магазина, склада и автомойки. В собственность вовлечены два земельных участка — один для ИЖС, один для сада-огорода», — рассказала Лариса Пьянкова.

Совокупная площадь уже реализованных участков составила 43 тыс. кв. м. Строительство МКД запланировано на участках по ул. Белозёрская, 30а, ул. Вильямса, 5а, ул. Петропавловской, 14. Магазин на арендованном участке будет построен по ул. Генерала Панфилова, 23, склад — на Верхне-Муллинской, 132г, автостоянка — рядом с домом по адресу Нейвинская, 1.

Аукционы на право заключения договоров аренды участков впервые проходят на электронной площадке, согласно требованию федерального закона.





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