Максим Артамонов В Пермском крае на аукцион выставлен дом историка-краеведа Николая Рогова Объект культурного наследия передадут в долгосрочную аренду для восстановления Поделиться Твитнуть

Дом историка-краеведа Николая Рогова в Ильинском / Фото: Министерство имущества Пермского края

Министерство имущества Пермского края объявило аукцион на долгосрочную аренду дома историка-краеведа Николая Рогова в п. Ильинский. Цель — восстановление уникального исторического объекта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минимущества.

Памятник архитектуры планируется предоставить победителю аукциона в аренду на 49 лет. Согласно аукционной документации, начальная цена аренды составит 560 руб. в год.

«Арендатор должен провести необходимые ремонтные и реставрационные работы по восстановлению здания. После он сможет разместить в нём торговые и сувенирные лавки, кафе, центр досуга или административные помещения», — сообщили в краевом минимущества.

Инвестиции позволят не только восстановить и сохранить объект культурного наследия, но и использовать его для общественных целей, считают в ведомстве.

О том, что уникальный исторический объект в Ильинском передадут в долгосрочную аренду, стало известно в декабре прошлого года. Это дом, в котором жил историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов.

Дом представляет собой одноэтажное здание площадью 560 кв. м. Год постройки — 1864-й. Вместе со зданием на аукцион выставят и земельный участок площадью 3160 кв. м.

Ранее сообщалось, что перечень имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2021-2023 годах, дополнен ещё 11 объектами. Их планируется реализовать без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края. В частности, в перечень вошла спортивно-оздоровительная база «Куликовка» в п. Сылва.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.