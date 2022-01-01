Елена Синица В Прикамье выставят на аукцион объект культурного наследия Речь идет о доме составителя первого коми-пермяцко-русского словаря Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В 2023 году в Пермском крае передадут в долгосрочную аренду уникальный исторический объект в посёлке Ильинский. Это дом, в котором жил историк-краевед, составитель первого коми-пермяцко-русского словаря Николай Рогов. Об этом сообщает краевое минимущества.

Это одноэтажное здание площадью 560 кв.м. Год постройки — 1864. Вместе с зданием на аукцион выставят и земельный участок площадью более 3 тыс.кв.м.





Памятник архитектуры планируется предоставить в аренду на 49 лет. Арендатор должен провести необходимые ремонтные и реставрационные по восстановлению здания.

Стартовая цена — от 1 рубля за квадратный метр в год. Кроме того, сообщается, что арендатор сможет разместить в нем торговые и сувенирные лавки, кафе, центр досуга, или административные помещения.





Аукцион планируется объявить в 1 квартале 2023 года.





Ранее сообщалось, что дополнен перечень имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2021-2023 годах.





В перечень включили ещё 11 объектов. Их планируется реализовать без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края. В частности, в перечень вошла спортивно-оздоровительная база «Куликовка» в п. Сылва.

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