Оздоровительную базу в Сылве включили в перечень краевого имущества для реализации

Дополнен перечень имущества Пермского края, реализация которого планируется в 2021-2023 годах. Об этом сообщает минимущества региона.

В перечень включили ещё 11 объектов. Их планируется реализовать без включения в прогнозный план приватизации государственного имущества Пермского края. В частности, в перечень вошла спортивно-оздоровительная база «Куликовка» в п. Сылва. На территории располагается несколько летних корпусов, баня, технические помещения, лыжероллерная трасса и несколько волейбольных площадок.





Торги по продаже имущества будут объявлены в первом квартале нового года.