Алёна Бронникова Рядом с горнолыжным комплексом в Прикамье выставлен на продажу загородный клуб за 40 млн рублей «Парма» находится в 20 минутах езды от центра Перми Поделиться Твитнуть

В д. Симонки, в Пермском муниципальном окуге, за 40 млн руб. выставлен на продажу загородный клуб «Парма» для проведения праздничных мероприятий. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продаётся готовый рабочий бизнес — загородный комплекс "Парма". Находится в 20 минутах езды от центра города, расположен вблизи горнолыжного комплекса "Жебреи". Ежегодно проводится более 100 праздничных мероприятий: свадьбы, корпоративы, юбилеи, выпускные. На рынке услуг уже 10 лет», — сообщает автор.

На территории объекта находятся гостиница на 70 чел., два гостевых дома, банкетный зал на 120 мест, баня с купелью, мангальная зона, фуршетная веранда и ротонда для проведения церемоний. Как уточняется в объявлении, отопление в домах газовое, есть две скважины и автономная канализация, видеонаблюдение ведётся за всей территорией, мощность электричества — 110 кВт, 380 В. Собственник — физическое лицо.

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