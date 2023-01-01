Алёна Бронникова
В Закамске продаётся фитнес-центр с сауной за 27 млн рублей
Объект находится на ул. Калинина, 13
В Кировском районе Перми (ул. Калинина, 13) за 27 млн руб. выставлен на продажу спортивный зал «Весна». В объявлении на сайте «Авито» указано, что в учреждении есть сауна.
«Полностью оборудованный спортивный зал. Имеется три зала, три душевых, три туалетные комнаты, сауна, тренерская комната и два запасных выхода. Коммунальные услуги не привязаны к жилому дому», — сообщает автор.
Площадь фитнес-центра составляет 437,6 кв. м. Продавцом является частное лицо.
Ранее «Новый компаньон» рассказывал о продаже базы отдыха в Нытвенском районе Пермского края. На территории расположены футбольное и волейбольное поля, а также арка и беседка для свадебных торжеств. Общая площадь - 4,2 га, стоимость - 18,5 млн руб.
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