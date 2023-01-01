Алёна Бронникова Рядом с трассой М7 в Прикамье продаётся база отдыха за 18,5 млн рублей Объект находится в 49 км от Перми Поделиться Твитнуть

В Нытвенском районе за 18,5 млн руб. выставлена на продажу база отдыха с волейбольной и футбольной площадками на территории. Объявление появилось на сайте «Авито».

«Продается действующая база отдыха в Нытвенском районе, в 49 км от Перми, в лесном массиве на слиянии двух рек Сюзьва и Поломка, с прямым выходом к воде. Подъезд круглогодичный, 50 м от трассы М7», — сообщает автор.

На земельном участке площадью 4,2 га находятся шесть домов, бани и веранды с мангальной зоной, площадка с аркой и беседкой для проведения церемоний. Как уточняется в объявлении, часть построек требует ремонта. Продавцом является частное лицо.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал о продаже дома для VIP-персон за 41,5 млн руб. в Перми. Назначение объекта — гостевой дом спортивно-оздоровительного комплекса с прокатом спортивного инвентаря.





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