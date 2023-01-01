Алёна Бронникова Долгострой на улице Екатерининской в Перми выставили на продажу за 200 млн рублей Ранее здание было реализовано на торгах за 77,7 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на продажу выставлен долгострой по ул. Екатерининской, 175. Цена в опубликованном на сайте «Авито» объявлении указана в размере 200 млн руб.

«Здание нежилого назначения общей площадью 15 тыс. кв. м. Объект незавершённого строительства. Прямая продажа. Действующее разрешение на строительство и технические условия», — сообщается в объявлении.

Напомним, здание на ул. Екатерининская, 175 (жилой комплекс «Никитинский») застраивало ООО «Пермпромжилстрой». Разрешение на строительство было выдано 11 августа 2008 года сроком до 13 марта 2011 года. Объект планировалось сдать ещё в третьем квартале 2009 года. Позднее застройщик обанкротился.

Объект в 2021 году три раза выставлялся на аукцион. Первые два были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. На третий раз победителем оказался владелец девелоперской компании «Квартал» Максим Филимонов. Он предложил за него 77,7 млн руб.

На следующий год предприниматель получил разрешение на достройку, после которой, по плану, здание должно стать административным многофункциональным центром. В нём должны были разместиться торговые и офисные помещения, апартаменты, а также фитнес-клуб, спа-центр, ресторан и химчистка. После смерти Максима Филимонова в 2022 году должность руководителя перешла его жене Анастасии Филимоновой.





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