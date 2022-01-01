Елена Синица В Перми один из высотных долгостроев станет торгово-офисным центром К достройке здания по ул. Екатерининской, 175 приступят в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Долгострой по ул. Екатерининской, 175 станет торгово-офисным центром. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на нового собственника здания Максима Филимонова.

Поясняется, что ранее владелец девелоперской компании «Квартал» Максим Филимонов получил разрешение на достройку этого здания. Согласно данным реестра регионального минимущества, разрешение получено 13 января.





По словам Филимонова, после достройки здание станет административным многофункциональным центром. В нём разместятся торговые и офисные помещения, апартаменты, а также фитнес-клуб, спа-центр, ресторан и химчистка.





Сейчас проводится актуализация проектной документации, обследуется строение, идёт поиск банка-партнёра, который будет заниматься проектным финансированием.





Высотность объекта (22 этажа) и его площадь (15,9 тыс. кв. м) планируется сохранить. К достройке приступят в сентябре.





Ранее сообщалось, что долгострой был выставлен на аукцион. Победителем стал Максим Филимонов, предложивший за него 77,7 млн руб.

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