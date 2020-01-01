Олег Антонов Долгострой на ул. Екатерининской, 175 покупают за 77,7 млн руб. На аукцион было подано две заявки Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Объявлены итоги третьего аукциона по продаже пермского долгостроя на ул. Екатерининской, 175. Победителем стал Максим Филимонов. Он предложил за лот 77,7 млн руб. Второй участник — ООО «ЦСГ» — заявлял цену в 70 млн руб. Данные об этом содержатся в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Продавцом выступал арбитражный управляющий объекта. Начальная цена составляла 233 млн руб.

Предмет торгов — недостроенное здание площадью 1,1 тыс. кв. м в 22 этажа и готовностью в 62%. Общая площадь земельного участка, где оно расположено, — 12,8 тыс. кв. м, территория общего пользования — 220 кв. м. Строительство дома началось ещё в 2004 году.

Напомним, что первый и второй аукционы, 11 марта и 27 апреля, были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. При этом фонд защиты прав дольщиков успешно провёл аукцион на проектирование достройки объекта. Срок проектирования — 12,5 месяца.

После этого региональный Фонд защиты прав дольщиков сможет получить разрешение на строительство и провести конкурс по выбору подрядчика. Максимальный срок достройки дома — три года с момента получения прав на объект. Таким образом, здание на Екатерининской, 175 планируется достроить до конца 2023 года. Средства для проведения строительных работ в бюджете уже заложены.

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