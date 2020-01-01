Мария Сыропятова Определён победитель конкурса на разработку проекта достройки долгостроя на Екатерининской, 175 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Пермоблпроект» будет проектировать достройку трёх домов ЖК «Никитинский» на ул. Екатерининской, 175 в Перми. Об этом сообщает портал краевого правительства.

Согласно техзаданию подрядчик должен провести техническое обследование и разработать проект достройки домов. Не позднее 20 дней с даты подведения итогов конкурса с компанией будет заключен контракт при условии предоставления гарантийного обеспечения. Срок проектирования — 12,5 месяцев. После этого региональный фонд защиты прав дольщиков сможет получить разрешение на строительство и провести конкурс по выбору подрядчика. Максимальный срок достройки дома — три года с момента получения прав на объект. Таким образом все три дома по Екатерининской, 175 планируется достроить до конца 2023 года.

Напомним, ранее был объявлен аукцион по продаже указанного долгостроя. Продавцом выступает арбитражный управляющий объектов. Начальная цена составляет 259 млн руб.

Предмет торгов — недостроенное здание площадью 1,1 тыс. кв. м в 22 этажа и готовностью в 62%. Общая площадь земельного участка, где он расположен, — 12,8 тыс кв. м, территория общего пользования — 220 кв. м. Строительство дома началось ещё в 2004 году.

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