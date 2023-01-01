Алёна Бронникова В Северодонецкой больнице поблагодарили пермских врачей за помощь Специалисты из Перми вернулись домой из очередной командировки в ЛНР Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Бригада пермских врачей вернулась домой из очередной командировки в Северодонецк. Минздрав Прикамья опубликовал в своём telegram-канале видео, в котором заведующий отделением интенсивной терапии и анестезиологии местной больницы Анатолий Дмитрюк поблагодарил коллег за помощь.

«Глубокая им благодарность за те услуги, за ту работу, которую они оказывают в нашей больнице. К нам приезжают многопрофильные специалисты: анестезиологи, хирурги, терапевты, педиатры. Они выполняют колоссальную работу в нашем лечебном учреждении», — отмечает Анатолий Дмитрюк.

Напомним, в 2022 году власти Пермского края подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Северодонецком. В рамках гуманитарной миссии пермские врачи регулярно выезжают в командировки с лета 2022 года. В составе бригады — хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, терапевты, медсёстры и другие специалисты. В краевом минздраве сообщили, что там они оказывают медицинскую помощь местному населению и методическую поддержку медработникам на местах.





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