Максим Артамонов В Северодонецке продолжают работать девять врачей из Перми Это узконаправленные специалисты Поделиться Твитнуть

В городской больнице Северодонецка (ЛНР) продолжают вести приём пациентов девять узконаправленных специалистов из Перми, приехавших туда в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе местного минздрава.

«Никому не отказываем ни в плане консультативного, ни в плане консервативного лечения, ни в плане операций. То есть население идёт, в помощи хирургической нуждается в большом объёме, поэтому по возможности помогаем», — рассказал врач-хирург Илья Антонюк.

Параллельно восстанавливается Северодонецкая центральная городская больница. Там работают строители из Ингушетии. По словам главврача Олега Талакина, в здании идут отделочные работы, монтаж вентиляции на третьем и четвёртом этажах соседнего корпуса, также проводится ремонт крыши инфекционного отделения.

Напомним, в 2022 году власти Пермского края подписали соглашение о партнёрстве и сотрудничестве с Северодонецком.

Как сообщили «Новому компаньону» в Минздраве Пермского края, в рамках гуманитарной миссии пермские врачи выезжают в Северодонецк с лета 2022 года. В составе бригады — хирург, травматолог-ортопед, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, терапевты, медсёстры и другие специалисты.

«Там они оказывают медицинскую помощь местному населению и оказывают методическую поддержку медработникам на местах. Командировки являются регулярными. В настоящий момент это уже пятая по счёту бригада медработников», — пояснили в ведомстве.

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