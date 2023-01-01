Алёна Бронникова Рядом со смотровой площадкой на бульваре Гагарина в Перми могут разрешить строительство гостиницы Проект направлен на общественные обсуждения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ПЗСП»

В администрации Мотовилихинского района Перми пройдут общественные обсуждения по рассмотрению проекта решения об установлении в территориальной зоне рекреационно-ландшафтных территорий по бульвару Гагарина, з/у 18б/16 вида использования «туристическое обслуживание». Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте мэрии.

Согласно приказу федерального минэкономразвития, данный вид позволяет разместить на участке пансионат, гостиницу, кемпинг, детский лагерь, дом отдыха без оказания лечебных услуг или иное здание «с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них».

Площадь рассматриваемого участка составляет 987 кв. м. По данным публичной кадастровой карты, сейчас его разрешается использовать для ведения садоводства. Находится он рядом с недавно сданным в эксплуатацию «Домом на бульваре» по б. Гагарина, 18, строительство которого вызвало в 2020 году опасения у пермяков по поводу его расположения рядом со склоном. Кроме того, территория граничит с ООПТ в долине реки Егошихи, где в июне началось обустройство смотровой площадки в рамках проекта «Зелёное кольцо».

Проведение экспозиции проекта запланировано с 28 июля по 4 августа 2023 года. Консультирование посетителей будет организовано 3 августа с 17:00 до 17:20.





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