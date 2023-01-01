В пермском ТРК «Семья» из-за сработавшей сигнализации эвакуировали посетителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 24 июля, из пермского ТРК «Семья» эвакуировали всех посетителей. Причиной стала сработавшая пожарная сигнализация.

На самом деле тревога оказалась ложной — никаких ЧС в торгово-развлекательном комплексе не произошло, сигнализация сработала по ошибке, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сейчас посетителей снова пустили в ТРК.

Напомним, утром 9 июля из ТРК «Семья» из-за задымления в щитовой было эвакуировано 50 чел. К месту возникновения пожара выехали 36 спасателей и 11 спецмашин. Пожарные установили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания, без последующего горения. Никто не пострадал.

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