Максим Артамонов Утром в Перми эвакуировали ТРК «Семья» на ул. Революции Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

По данным источника «Нового компаньона», сегодня утром, 9 июля, из ТРК «Семья» («Гипер Лента») на ул. Революции, 13, была эвакуация — в первой очереди произошло задымлемление в щитовой.

«Пострадавших и ущерба нет. На месте работает МЧС», — пояснил источник.

«Новый компаньон» направил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В последний раз эвакуация из ТРК «Семья» была почти неделю назад, 1 июля. Тогда пожарные выезжали на сообщение о сработавшей пожарной сигнализации. Как выяснилось, вызов был ложный, никто не пострадал.

UPD. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю «Новому компаньону» пояснили, что сегодня в 08:09 поступило сообщение о загорании в электрощитовой в ТРК «Семья». К месту возникновения пожара выехали 36 спасателей и 11 спецмашин. Пожарные устновили, что произошло короткое замыкание в электрощитовой снаружи здания без последующего горения.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 50 человек (персонал). В результате происшествия пострадавших нет.

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