МЧС предупреждает о сильных грозах 24 июля в Пермском крае
Спасатели просят воздержаться во время непогоды от прогулок
В ГУ МЧС по Пермскому краю выпустили предупреждение для жителей региона. По данным ведомства, днём 24 июля на территории Прикамья местами ожидается сильные грозы.
В период непогоды людям советуют воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.
«Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах», — цитирует ВЕТТА сообщение МЧС.
Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды в Пермском крае в последнюю неделю июля. Дожди и грозы в регионе обещают до пятницы.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.