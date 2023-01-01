МЧС предупреждает о сильных грозах 24 июля в Пермском крае Спасатели просят воздержаться во время непогоды от прогулок Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В ГУ МЧС по Пермскому краю выпустили предупреждение для жителей региона. По данным ведомства, днём 24 июля на территории Прикамья местами ожидается сильные грозы.

В период непогоды людям советуют воздержаться от прогулок и поездок, покинуть открытое пространство и укрыться в помещении.

«Находясь на улице не прячьтесь под высокими деревьями. Отключите питание электрических приборов, закройте форточки в окнах», — цитирует ВЕТТА сообщение МЧС.

Ранее синоптики рассказали о прогнозе погоды в Пермском крае в последнюю неделю июля. Дожди и грозы в регионе обещают до пятницы.





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